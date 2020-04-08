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محافظ القاهرة: توافر السلع الاستراتيجية بالعاصمة لمدة 3 أشهر

06:06 م الأربعاء 08 أبريل 2020
محافظ القاهرة: توافر السلع الاستراتيجية بالعاصمة لمدة 3 أشهر

محافظ القاهرة توافر السلع الاستراتيجية بالعاصمة ل

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توافر أرصدة من السلع الاستراتيجية الأساسية (دقيق - أرز - سكر - زيت)، والمواد البترولية (سولار – بنزين - أسطوانات بوتاجاز)، تكفي لمدة 3 أشهر قادمة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن جميع مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها بعدد 2104 مخابز بلدية .

وشدد محافظ القاهرة، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، على توافر كافة المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والمطهرات والأدوية بجميع مستشفيات العاصمة .

وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير 19 ألف مبنى حكومي إلى جانب تنفيذ أكثر من 80 إزالة لمباني مخالفة بالعاصمة، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة.

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