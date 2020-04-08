نواب "25_30": تبرعنا بـ5 آلاف جنيها من رواتبنا لصالح المتضررين من كورونا

كتبت - ميرا ابراهيم:

أعلن تكتل "25_30" بمجلس النواب، تبرعهم بخمسة آلاف جنيهاً من رواتبهم بمجلس النواب منذ 16 مارس الماضي، في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف التكتل في بيان رسمي له، أن ذلك يعد خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا COVID-19.

وطالب التكتل، بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى بكيفية التعامل مع الإرشادات الموصي بها من قبل كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك تضامناً منا لدعم الحكومة المصرية وتوحيد جهودنا في مواجهة تلك الأزمة لتجاوزها وتخطيها في أقرب وقت والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح التكتل، أن هذا الصندوق الخاص بتلك الأزمة يخضع للرقابة المباشرة من جانب المجلس وذلك بالتنسيق مع جهود الحكومة المصرية التي تحتاج لمزيد من الدعم.

وأشار التكتل إلى أن ما نقترحه ما هو إلا واجب وطني وإنساني ألزمه علينا ضميرنا لاتخاذه تماشياً مع إلزام رئيس الجمهورية، الحكومة المصرية بتخصيص مبلغ 100 مليار جنية لمواجهة تلك الأزمة.

ودعا التكتل، أعضاء مجلس النواب بالتبرع قدر الإمكان والمساهمة في توحيد الجهود لمواجهة وتخطي تلك الأزمة بتعاوننا جميعاً.

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