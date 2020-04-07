لمواجهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

كتب - أحمد على وميرا ابراهيم:

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مبلغ عشرين مليون جنيه تبرعاً لصالح صندوق تحيا مصر، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد يتم خصمها من مكافآت النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء، بناءً علي الدعوة التى وجهها الدكتور علي عبد العال، لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وتضمن البيان التأكيد على أن الدعوة لاقت استجابة سريعة وفورية من النواب، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له لما يساهم به من زيادة الجهود، التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلا عن الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين، انطلاقاً من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء.

وأعرب مجلس النواب في هذه اللحظات الدقيقة من عمر الأمة عن عميق تقديره وشكره الجزيل للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة الباسلة في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، وبين استمرار عجلة الاقتصاد والإنتاج لصالح المواطنين.

وأشاد المجلس، بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة، وقوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية التي أحسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين كبحا لجماح انتشار الوباء مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم دون انقطاع أو اضطراب.

وأكد مجلس النواب، أن التزام المواطنين بتقليل الاختلاط وعدم الحركة إلا في الضرورة، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي عند التحرك، تطبيقا للتعليمات الصحية هو أفضل وسيلة متاحة لتجنب انتقال العدوى بيننا.