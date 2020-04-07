"اطمئنوا".. وزير التموين يطالب المواطنين بعدم تخزين السلع

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،إنه يوجد مخزون سلعي كافٍ لمختلف السلع الأساسية، مُطالباً المواطنين بالإكتفاء بشراء احتياجاتهم الضرورية.

وطالب وزير التموين المواطنين بعدم تخزين أي سلع، إذ لا داعي لذلك، قائلا :"اطمئنوا .. كافة السلع متوفرة".