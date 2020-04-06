بعد شكاوى المواطنين.. أول تحرك من التنمية المحلية لمواجهة الذباب والناموس بالجيزة
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كتب- محمد نصار:
قالت وزارة التنمية المحلية، إنها تلقت شكوى من عدد من أهالي قرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، بسبب وجود أعداد من الذباب والناموس بالشوارع والمنازل، وتراكمات للقمامة والمخلفات بعدد من القرى،'ط
وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين: "وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع محافظة الجيزة لسرعة إرسال حملة لتلك القري محل الشكوي وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".
وتابعت: "قام على الفور رئيس مدينة الصف بإرسال حملة والمرور على القرى ورشها بالكامل وتطهيرها للقضاء على أي حشرات موجودة بالقرى خاصة من الذباب والناموس والاستجابة لشكوى المواطنين.
كما طالب الوزير شعراوي، بسرعة الانتهاء من رفع تراكمات المخلفات والقمامة الموجودة في بعض الشوارع خاصة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المواطنين.
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