طقس الأحد الآن.. 30 صورة ترصد العاصفة الترابية على القاهرة الكبرى

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد حسام الدين ونادر نبيل وعلاء أحمد:

شهدت القاهرة الكبرى وبعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية على أغلب المناطق عاصفة ترابية، بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ومستمرة حتى الآن.

ورصد مصراوي، في 30 صورة، حالة الشوارع والميادين في محافظة القاهرة والجيزة أثناء العاصفة الترابية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ أمس السيت تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة بارتفاع 6 درجات عن المعدل الطبيعي، لافتًا إلى أن طقس اليوم الأحد هو استمرار للموجه الحارة التي يتعرض لها أغلب المناطق، حيث سجلت درجات الحراة على القاهرة 31 درجة.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم، أنه بداية من غدا الاثنين، نشهد تحسنا في الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة من 26 أو 27 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة، وشمال الصعيد 28 درجة.

وأكد أن سبب الارتفاع في درجات الحرارة الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية، والتي تعمل أيضًا على وجود نشاط للرياح والتي تكون مصاحبة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة، والطرق الصحراوية والمكشوفة.​