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رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلاً من الجمعة

02:40 م الأربعاء 29 أبريل 2020
رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلاً من الجمعة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال.

وذلك بدلاً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.

مصطفى مدبولي جلس الوزراء عيد العمال

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