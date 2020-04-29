رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلاً من الجمعة
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال.
وذلك بدلاً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.
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