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"صناعة النواب": تصريحات عامر أكدت قدرة مصر على مواجهة تداعيات كورونا

04:02 م الإثنين 27 أبريل 2020
"صناعة النواب": تصريحات عامر أكدت قدرة مصر على مواجهة تداعيات كورونا

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، التي أكد فيها أن القطاع المصرفي والمالي في مصر استعد جيدًا خلال الفترة الماضية، وقطاع البنوك قوي واستطاع عمل دور جيد خلال أزمة كورونا، طمأنت رجال الأعمال والصناعة والاستثمار وأيضا الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية على ان مصر قادرة على مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

ووجه "عامر"، في بيان اليوم التحية لمحافظ البنك المركزي، على احترافيته من خلال التعاون الجاد والحقيقي مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات المهمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته السلبية على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية والسياحية والخدمية وغيرها.

وقال المهندس فرج عامر، إن تأكيد محافظ البنك المركزى في تصريحاته أننا اتخذنا إجراءات اقتصادية ضخمة، أشاد بها الجميع من الخارج وأن صندوق النقد الدولي متحمس جدًا لأن يدعم مصر في برنامج مدته عام فقط وأننا لدينا مرونة في الحصول على التمويل الدولي لدعم بعض القطاعات التي تضررت بسبب أزمة كورونا بانه دليل قاطع وشهادة جديدة من صندوق النقد الدولي على قوة الاقتصاد المصرى ونجاحه فى مواجهة كورونا.

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