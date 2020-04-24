نقابة الأطباء تنعى طبيبًا توفى بـ"كورونا" في قنا
05:45 م الجمعة 24 أبريل 2020
كتب- أحمد جمعة:
نعت نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيب "أشرف عدلي" استشاري أمراض القلب، والذي وافته المنيه بمستشفى الصداقة بأسوان إثر إصابته بفيروس "كورونا المستجد".
ويعمل عدلي استشاري أمراض القلب بمستشفى قنا العام، وهو أول ضحايا كورونا من الأطباء بالمحافظة.
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