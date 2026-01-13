نقيب الأشراف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

هنأ السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، المستشار هشام بدوي الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الجديد بأغلبية ساحقة، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

وتقدم السيد محمود الشريف، بالتهنئة للدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، والدكتور محمد الوحش، لفوزهما بمنصبي وكيلي المجلس.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، في بيان له، اليوم، عن ثقته في أن يؤدي البرلمان الجديد مهامه على الوجه الأكمل، وأن يشارك بفاعلية في تعزيز مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ قيم الوعي والانتماء داعيًا الله تعالى أن يوفق المجلس لما فيه الخير لمصر وشعبها.

ودعا نقيب السادة الأشراف، الله عز وجل، أن يُعِين مجلس النواب الجديد في مهامه التي كُلف بها، وأن يكون عونًا للقيادة السياسية، في التقدم والنهوض بمصرنا العزيزة، واستكمال البناء التشريعي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه نقيب السادة الأشراف، الشكر للمستشار حنفي جبالي الرئيس السابق لمجلس النواب، مؤكدا أنه أدى دوره بكل إخلاص وانضباط، واستطاع أن يعبر بالمجلس على مدي خمس سنوات إلي بر الأمان.

ووجه نقيب السادة الأشراف، الشكر إلى المهندس محمد أبو العينين والمستشار أحمد سعد، وكيلَي مجلس النواب السابقَين، مؤكدًا أنهما بذلا جهدًا مخلصًا وعطاءً وطنيًّا خلال فترة توليهما منصبيهما.