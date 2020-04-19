محافظ القاهرة: اصطفاف يومي لعمال النظافة لمنع انتشار كورونا
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كتب- محمد نصار:
شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة النظافة، باستمرار حملات إزالة القمامة صباحًا ومساءً مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميًا.
وأكد عبدالعال، في بيان، اليوم الأحد، أن حملات النظافة ورفع للقمامة تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق مناطق القاهرة الأربع لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع.
وأشرف اللواء خالد عبدالعال، على حملة انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكي والترعة البولاقية وخلوصي وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوي والساحل.
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