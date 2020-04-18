مستشار الرئيس يوضح أسباب قلة مصابي كورونا في مصر مقارنة بأوروبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كان "مثاليا للغاية"، موضحا أسباب قلة أعداد مرضى كوفيد-19 في مصر مقارنة بالدول الأوروبية.

وقال تاج الدين في مداخلة تلفزيونية: "قبل انتشار المرض في مصر، بدأ تدخل مصري رفيع المستوى، منذ ظهوره في الصين، والرئيس (عبد الفتاح السيسي) تدخل لوضع خطة محكمة، وهو من أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة على مستوى أعداد الإصابات بالفيروس".

وأوضح مستشار الرئيس السيسي: "توجد أسباب علمية وطبية تثبت أن أعدادنا أقل من أوروبا. أولها الهرم السكاني، قاعدة الهرم أطفال وشباب و60 بالمئة من المصريين شباب، بينما المرض يصيب الفئات ذات الأعمار الكبيرة".

وأشار إلى أن الفيروس يصب كبار السن وله تأثير عنيف عليهم، وهؤلاء أعدادهم في مصر قليلة مقارنة بأوروبا. وقال إن المصابين بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكري يتأثرون بكل أنواع الإنفلونزا.

وقال إن "الترصد المبكر ساهم في اتخاذ إجراءات استثنائية، وجرى ترقب الحالات مبكرا في المطارات والموانئ، كما أننا أغلقنا المدارس والجامعات، وحدث تخفيض شديد لأعداد الموظفين ما أدى إلى تقليل أعداد المصابين".

وفرضت الحكومة ايضا حظر تجوال ليلي يبدأ من الثامنة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي، للحد من التجمعات. وناشدت المواطنين اتباع الاجراءات الوقائية

وأعلنت وزارة الصحة الجمعة عن 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 646.

وقال بيان الوزارة إن اجمالي المصابين في مصر بلغ 3844 و205 وفيات.