أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"صناعة النواب" تطالب الحكومة بتطبيق مبادرات البنك المركزي لمواجهة "كورونا"

04:36 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
"صناعة النواب" تطالب الحكومة بتطبيق مبادرات البنك المركزي لمواجهة "كورونا"

المهندس محمد فرج عامر

كتب- أحمد علي:
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال تفقدها لعدد من المشروعات الصناعية، أكدت التزام القطاع الصناعي بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد، وهذا دليل على تنفيذ القطاع الصناعي للتكليفات الرئاسية باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

وقال "عامر"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة ولجميع القطاعات الإنتاجية والصناعية وشركات قطاع الاعمال العام والخدمية وغيرها من القطاعات هو تحقيق هدفين الأول الحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين، والثاني استمرار العملية الإنتاجية.

وأعلن المهندس محمد فرج عامر، تأييده بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات بما يضمن عدم توقف أي مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة، مطالبًا من الدكتورة نيفين جامع، اتخاذ جميع الإجراءات لحل جميع المشكلات والتحديات التي لازالت تعترض القطاع الصناعي خاصة في ظل المبادرات التاريخية التي قدمها البنك المركزي.

محمد فرج عامر مجلس النواب البنك المركزي فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2190

    عدد المصابين

  • 488

    عدد المتعافين

  • 164

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2019320

    عدد المصابين

  • 448655

    عدد المتعافين

  • 119483

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تنصح المصريين بتأجيل الحمل بسبب فيروس كورونا