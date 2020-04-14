"صناعة النواب" تطالب الحكومة بتطبيق مبادرات البنك المركزي لمواجهة "كورونا"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال تفقدها لعدد من المشروعات الصناعية، أكدت التزام القطاع الصناعي بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد، وهذا دليل على تنفيذ القطاع الصناعي للتكليفات الرئاسية باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

وقال "عامر"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة ولجميع القطاعات الإنتاجية والصناعية وشركات قطاع الاعمال العام والخدمية وغيرها من القطاعات هو تحقيق هدفين الأول الحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين، والثاني استمرار العملية الإنتاجية.

وأعلن المهندس محمد فرج عامر، تأييده بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات بما يضمن عدم توقف أي مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة، مطالبًا من الدكتورة نيفين جامع، اتخاذ جميع الإجراءات لحل جميع المشكلات والتحديات التي لازالت تعترض القطاع الصناعي خاصة في ظل المبادرات التاريخية التي قدمها البنك المركزي.