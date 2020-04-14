مرتديًا الكمامة.. رئيس الوزراء يطمئن على سير العمل داخل مصانع أكتوبر

كتب- محمد سامي:

بثَّ هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فيديو لايف لجولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، داخل مصنع جنرال موتورز لصناعة السيارات بمدينة السادس من أكتوبر.

واطمئن مدبولي، خلال الجولة، على الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الشركة لحماية العمال من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاطمئنان على سير عجلة الإنتاج.