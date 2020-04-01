نقل رئيس حي المطرية لديوان المحافظة لعدم متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لكورونا

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بنقل رئيس حي المطرية إلى ديوان عام محافظة القاهرة، علاوة على صدور قرارًا بتعيين حسام لبيب خميس، رئيس حي غرب المنصورة بالدقهلية رئيسًا لحي المطرية بالقاهرة لمدة عام.

وتفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مختلف مناطق حي المطرية، بعد تلقي الوزارة لمجموعة من الشكاوى بسبب كثرة الإشغالات وتدني مستوى النظافة، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

واستمع "شعراوي"، اليوم الأربعاء، خلال بداية الجولة إلى عرض من محافظ القاهرة، حول الأعمال الإنشائية الجارية فى ميدان المطرية، والمتعلقة بمشروعات الكباري الجديدة للربط بين محاور الشبكة القومية للطرق خاصة روض الفرج و شبرا بنها الحر، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء بالمطرية، والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة وأعمال نقل المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي) بالمنطقة خاصة فى شارع المطراوى.

واتفق وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة على نقل أي مواقف عشوائية بكافة المناطق المجاورة للميدان والتنسيق مع وزارة الإسكان لسرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى والمياه، علاوة على الاتفاق على التنسيق مع الجهات الأمنية بالقاهرة لتعديل الحركة المرورية بالمنطقة لحين الإنتهاء من مشروع كوبرى ميدان المطرية للتيسير على المواطنين في تحركهم يوميًا.

واستمع "شعراوي"، لعدد من شكاوى المواطنين بالمنطقة والذين أكدوا على تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات بمختلف الشوارع الجانبية والرئيسية وخاصة أمام مستشفى المطرية وعدم الإلتزام بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وتعليق إقامة الأسواق لمنع تجمعات المواطنين، بجانب الإشغالات التى يسببها سوق المطرية ووجود أكوام من القمامة والمخلفات أمامه.

وعلى الفور وجه شعراوي، بنقل رئيس حي المطرية إلى ديوان عام محافظة القاهرة، علاوة على صدور قرارًا بتعيين حسام لبيب خميس، رئيس حي غرب المنصورة بالدقهلية رئيسًا لحي المطرية بالقاهرة لمدة عام.

وقال "شعراوى"، خلال حديثه لرئيس حي المطرية ورئيس هيئة النظافة بالقاهرة: "الناس ليها حق تشتكي، بعد كل المخلفات والقمامة والإشغالات الموجودة في الشوارع".

واتفق الوزير، ومحافظ القاهرة على توجيه رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة دعم منطقة المطرية بمجموعة من صناديق جمع المخلفات ذات الحجم المناسب، علاوة على مرور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على منطقتى المرج والمطرية بصورة دورية لمتابعة أعمال النظافة ،بالإضافة إلى إيقاف مديري النظافة المسئولين عن المنطقة بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لعدم المتابعة الإيجابية لمستوى النظافة فى المطرية وتراكم كميات من القمامة والمخلفات يومياً.

وتفقد وزير التنمية المحلية والمحافظ، أيضا مشروع كوبري حلمية الزيتون، لمتابعة تنفيذ قرار هدم العقارات الموجودة بمسار الكوبري لاستكمال الأعمال الإنشائية، وتم التأكد من صرف التعويضات الكاملة للمواطنين المتضرريين من إزالة العقارات الموجودة في مسار الكوبري، حيث وفرت محافظة القاهرة مبلغ 66 مليون جنيه لتعويض المواطنين.

وتابع الوزير مع المحافظ، مسار روكسى رمسيس والمحور الجديد، وجهود المحافظة لإزالة الأكشاك العشوائية بالمسار السابق لطريق ترام مصر الجديدة، حيث تم التأكد من إزالة حوالي 90 كشك، وجاري إنشاء محلات وأكشاك حضارية بديلة عن الأكشاك المتواجدة بالمسار، ومتابعة دهان العقارات المطلة على هذا المسار.

وأكد "شعراوي"، على ضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين فى منطقة المطرية، موجها بالاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة وخاصة التى تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.