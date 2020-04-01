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الإعلامي يوسف الحسيني ينضم لحزب مستقبل وطن

02:31 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
الإعلامي يوسف الحسيني ينضم لحزب مستقبل وطن

يوسف الحسيني ينضم لحزب مستقبل وطن

كتب - ميرا إبراهيم:

أعلن حزب مستقبل وطن، انضمام الإعلامي يوسف الحسيني لعضوية الحزب.

ورحب الحزب في بيان له، بانضمام الإعلامي يوسف الحسيني للحزب، ليكون أحد الكوادر الرئيسية، وقيادة أساسية، ضمن كتيبة أعضاء مستقبل وطن .

وأضاف "الحزب"، في بيانه، أن انضمام "الحسيني"، لعضوية الحزب، يأتي لدوره الوطني والفعال، واهتمامه بالقضايا الوطنية، التي يؤمن بها حزب مستقبل وطن، ويضعها على رأس أولوياته، والمتمثلة في توفير احتياجات المواطنين، من خلال المبادرات المجتمعية، للتخفيف عن كاهلهم، تماشيا مع السياسة التي ينتهجها الحزب بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة الوطنية المختلفة.

ومن جانبه، قال "الحسيني"، إنه انضم لحزب مستقبل وطن تقديرا لدوره في خدمة الوطن، من خلال تواجده الدائم بين المواطنين، باعتباره أهم وأقوى الأحزاب السياسية الحقيقية في الشارع المصري، والذي يعمل بجد حقيقي لخدمة المواطن المصري البسيط، ودعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

يوسف الحسيني حزب مستقبل وطن

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