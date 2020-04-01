عبد العال يوجه رؤساء اللجان النوعية بدراسة شكاوى المواطنين والتواصل مع الحكومة

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أنه يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

أوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أن الدكتور علي عبدالعال وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأن رئيس المجلس في تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.

وأضاف المجلس، في بيانه، أن الدكتور عبد العال رئيس المجلس قد وجه رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان عملاً بالإرشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراعاة الآتي:

١. متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب أولاً، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررًا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة.

٢. عرض تقارير دورية أسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات.

٣. قيام كل من رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولاً بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب اتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس، وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل.