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قرار عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقين في بريطانيا

07:55 م السبت 28 مارس 2020
قرار عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقين في بريطانيا

نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها توجه رسالة طمأنة للمواطنين المصريين في المملكة المتحدة، مضيفة أن وزير الطيران أبلغها أن طائرتين سيسافران غدًا الأحد إلى لندن لنقل المواطنين المصريين إلى القاهرة.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان عاجل لها، أن الطائرتين ستنقلان المصريين العالقين في المملكة المتحدة إلى بلادهم.

وأوضحت مكرم، أنه على المواطنين الراغبين في العودة لمصر، الحجز على الطائرتين من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الطائرة الأولى رقمها 4456 وتقوم من مطار لندن الساعة 16:30 والطائرة الثانية برقم 2458 وتقلع من مطار لندن الساعة 19:45، موضحة أن كل طائرة تستوعب 150 شخصًا.

نبيلة مكرم وزارة الهجرة بريطانيا

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