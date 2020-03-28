السبكي: نعتمد على التكنولوجيا في التواصل مع المرضى بـ"التأمين الشامل"

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن الخطة الاحترازية والوقائية للهيئة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، داخل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشار السبكي في بيان اليوم السبت، إلى أن الخطة تهدف لمواجهة فيروس كورونا عن طريق منع التكدس وخفض معدلات الازدحام بين المرضى والطاقم الطبي، وتقليل الزيارات إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وحصرها في حالات الطوارئ والضرورة القصوى فقط، مع توفير آليات لتقديم الخدمات الطبية سواء بصورة إلكترونية أو من خلال الزيارات المنزلية.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تشمل منع زيارات المرضى بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، ووقف العمل بعيادات الأسنان والرمد لغير الحالات الطارئة, بالإضافة إلى تفعيل الزيارات المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وحالات متابعة ما بعد العمليات الجراحية، وتوفير خدمة حجز العرض على اللجان الطبية من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٤٤، وتعديل آلية العرض على اللجان الاستشارية باستخدام الوسائل الإلكترونية وإبلاغ النتيجة للمريض تليفونيًا.

تأتي تلك القرارات إلى جانب ما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيله خلال الأيام القليلة الماضية من خدمة حجز مواعيد الكشف في الوحدات والمراكز التابعة للهيئة فرع بورسعيد عبر الخط الساخن ١٥٣٤٤، وكذلك تسليم العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع الهيئة، مجانًا، في محل سكنهم.