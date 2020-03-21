حرصًا على سلامتكم.. المساجد تغلق أبوابها بسبب "كورونا" (فيديو)

تصوير- عمر هشام:

أغلقت المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، أبوابها أمام المصليين، اليوم السبت، تنفيذًا لقرار وزارة الأوقاف.

وأعلنت الوزارة، اليوم، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وإغلاق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية:

"اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر

اللهُ أكبر.. اللهُ أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رِحَالكم

الله أكبر.. الله أكبر

لا إله إلا الله".

وبحسب البيان، يأتي القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.