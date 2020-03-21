وزيرة الصحة: "لو فشلنا في مواجهة كورونا هيبقى بسبب سلوكيات الناس"

كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة توفر كل الاستعدادات للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، مثل الكمامات وغيرها، موضحة أن إجراءات الدولة الاحترازية لتقليل عدد الإصابات اليومية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الوضع لحظة بلحظة.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر" اليوم الجمعة: "لو فشلنا هيبقى لأن الناس مخدتش الاحتياطات الواجبة، لأننا قلنا تباعدوا وهم أصروا ينزلوا، مفيش طاقة لأي دولة مهما كانت قدرتها المالية، إنها تعمل مستشفيات تستوعب البشر في حالة حدوث تفشي، ومفيش قوة بشرية في أي دولة تشتغل على ده".

وأوضحت الوزيرة: "نعمل على تقليل منحنى الإصابات حتى يمر الأمر بسلام، الدولة تبذل مجهودًا غير طبيعيًا، ونعمل لمدة 24 ساعة يوميًا".