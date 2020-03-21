أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزيرة الصحة: "لو فشلنا في مواجهة كورونا هيبقى بسبب سلوكيات الناس"

07:00 ص السبت 21 مارس 2020
وزيرة الصحة: "لو فشلنا في مواجهة كورونا هيبقى بسبب سلوكيات الناس"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة توفر كل الاستعدادات للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، مثل الكمامات وغيرها، موضحة أن إجراءات الدولة الاحترازية لتقليل عدد الإصابات اليومية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الوضع لحظة بلحظة.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر" اليوم الجمعة: "لو فشلنا هيبقى لأن الناس مخدتش الاحتياطات الواجبة، لأننا قلنا تباعدوا وهم أصروا ينزلوا، مفيش طاقة لأي دولة مهما كانت قدرتها المالية، إنها تعمل مستشفيات تستوعب البشر في حالة حدوث تفشي، ومفيش قوة بشرية في أي دولة تشتغل على ده".

وأوضحت الوزيرة: "نعمل على تقليل منحنى الإصابات حتى يمر الأمر بسلام، الدولة تبذل مجهودًا غير طبيعيًا، ونعمل لمدة 24 ساعة يوميًا".

هالة زايد احنا اقوي من كورونا ??وزارة الصحة فيروس كورونا

الخبر التالى:

الشأن المحلي يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 285

    عدد المصابين

  • 39

    عدد المتعافين

  • 8

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 270325

    عدد المصابين

  • 90603

    عدد المتعافين

  • 11276

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان