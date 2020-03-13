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"من الوارد قطعها مرة أخرى".. الحكومة تحدد موعد عودة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

05:42 م الجمعة 13 مارس 2020
"من الوارد قطعها مرة أخرى".. الحكومة تحدد موعد عودة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد صلاح المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الجمعة، إنه يتم في الوقت الحالي إعادة مياه الشرب لبعض المناطق في القاهرة الكبرى، مضيفًا أن ذلك يأتي عقب حالة الهدوء النسبي في الأحوال الجوية وتوقف الأمطار.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي"، أن معظم المناطق القديمة بالقاهرة عادت لها المياه، لكن أبرز المناطق المنقطع عنها المياه هي (6 أكتوبر وهضبة الأهرام والقاهرة الجديدة)، لافتًا إلى أن قطع الخدمة نتيجة تخفيف الضغوط على محطات الصرف لتستوعب الكميات الكبيرة من مياه الأمطار.

وأشار صلاح إلى أن عدم قطع المياه من عدمه مرتبط بالأحوال الجوية، مضيفًا أنه من الوارد قطع المياه مرة أخرى في حالة تدهور الأحوال الجوية.​

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