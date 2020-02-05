الخشت: جامعة القاهرة تسعي لتوطيد قوة مصر الناعمة في مختلف أرجاء العالم

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أن الجامعة تسعى لتوطيد قوة مصر الناعمة في مختلف أرجاء العالم وتوسيع تأثيرها العلمي والثقافي، فضلا عن تعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي والتحالف مع الجامعات المرموقة والمصنفة دوليا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة القاهرة مع وفد من أكاديمية "بلغار الإسلامية" بجمهورية تتارستان (روسيا الاتحادية) برئاسة دانيار عبد الرحمانوف رئيس الأكاديمية؛ لمناقشة سبل التعاون وتنمية تبادل الطلاب بين المؤسستين في إطار العلاقات المصرية الروسية المتنامية في كافة المجالات.

وذكرت جامعة القاهرة، في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهمية التعاون في المجالات الأكاديمية، وتبادل الطلاب والزيارات العلمية، كما تم بحث الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون بين الجامعتين، وتوطيد العلاقات بالمراكز العلمية والثقافية.

ونوه الخشت بأن جامعة القاهرة عقدت بروتوكولات تعاون ودرجات علمية مشتركة مع جامعات، مثل: (كورنيل الأمريكية، وبنسيلفانيا، وشغنهاي جياو تونج الصينية) وغيرها، موضحا أن ذلك يأتي في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث.​