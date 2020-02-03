"عاشور" ووزير الإنتاج الحربي يضعان حجر أساس نادي المحامين بالقاهرة الجديدة

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كتب- مصطفى علي:

وضع سامح عاشور نقيب المحامين واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحرب منذ قليل، حجر أساس نادي المحامين الرياضي والاجتماعي بالقاهرة الجديدة. بحسب بيان صحفي.

يشار إلى أن القطعة رقم 6 بمنطقة اللوتس الجنوبية بالقاهرة الجديدة، والمقدر مساحتها بخمسة أفدنة تقريبا، خصصت للنقابة في وقت سابق لإنشاء نادي عليها، كما انتهى المكتب الاستشاري للنقابة من التصميمات الخاصة بالمشروع الذي يتولى تنفيذه الشركة الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي.

يذكر أن نقيب المحامين وضع الأربعاء الماضي، حجر أساس أكاديمية المحاماة بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، بالسادس من أكتوبر، بحضور رئيس مجلس النواب.