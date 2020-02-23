أمطار غزيرة وتحذيرات.. التنبؤ ينشر خريطة الأمطار خلال 72ساعة مقبلة

بالأرقام| 8 مشروعات سكنية لنقل 100 ألف من سكان العشوائيات بالقاهرة

كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة، ابتداء من اليوم الأحد حتى الثلاثاء25 فبراير.

وبحسب ما نشره المركز عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" جاءت النتيجة خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 25 فبراير ٢٠٢٠، كالتالي:

الأحد 23 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة علي السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري وتقل شدتها علي القاهرة.

الاثنين 24 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة علي السواحل الشمالية والشرقية ومطروح وشمال سيناء وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس وبعض محافظات الوجه البحري وقد تمتد إلي الصحراء الغربية.

الثلاثاء 25 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على مطروح وشبية جزيرة سيناء وخفيفة على الوجه البحري والقناة.​