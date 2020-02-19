رغم العينة السلبية.. "الصحة العالمية": استمرار عزل الأجنبي حامل كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا المستجد في مصر، سيخضع لفترة العزل تستمر لمدة 14 يوما لحين التأكد بشكل كامل من سلامته.

وأعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، أن نتيجة تحليل الـ "pcr" للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأضاف جبور في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء تحليل للشخص الأجنبي الساعة 1 بعد منتصف الليل، وجاءت الاختبارات سلبية، لكن هذا لا يعني خروجه من المستشفى، بل سيستمر في العزل لحين انتهاء حضانة المرض لمدة 14 يوما من تاريخ دخوله المستشفى.

وأشار إلى أن الحالة لم يظهر عليها أي أعراض من البداية، لافتا إلى التنسيق والمتابعة "يوميا" مع وزارة الصحة بشأن حالة الشخص الأجنبي.