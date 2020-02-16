"مياه البحر الأحمر" تشارك في حملة رفع الكفاءة البيئية للمناطق السكنية بالغردقة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عيسي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إن الشركة شاركت بحملة رفع الكفاءة البيئية بالمناطق السكنية بمدينة الغردقة بالتعاون مع الإدارة العامة للبيئة بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة وجهاز شئون البيئة ومديريات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر.

وأضاف عيسى، في بيان، اليوم الأحد: "نفذت الشركة أنشطة ميدانية للحفاظ على البيئة بمنطقة أبوعشرة، والتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وحث المواطنين على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، وتم توزيع مطبوعات تحمل عددا من رسائل التوعية والتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة، ومنها خدمة تطهير الخزانات، وخدمة الخط الساخن 125 لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وخدمة "whats app" على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.