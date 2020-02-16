​​​يشمل السياحي والشعبي.. تفاصيل التدريب المرتقب للعاملين بمطاعم جنوب سيناء

كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت السياحية، تنظيم وإقامة دورات تدريبية للمديرين والعاملين بالمطاعم السياحية بمحافظة جنوب سيناء، بالاتفاق مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

واستعرض عادل المصري رئيس الغرفة المنشآت السياحية، لـ"مصراوي"، تفاصيل التدريب المرتقب كالتالي:

- يهدف إلى تقديم خدمة تليق بمصر، والحفاظ على سمعتها السياحية حال وقوع أي حالة تسمم غذائي نتيجة لعدم إتباع الطرق السليمة في حفظ الغذاء فى جميع مراحلة من الإعداد والتجهيز والتقديم.

- التدريب يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الغذائية المقدمة من قبل هذه المنشآت السياحية.

- التأكيد على ثقة الوافدين والمصريين على جودة الخدمات المقدمة لها في كافة المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة وإنها لن تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة سياحيًا.

- التدريب يشمل المديرين والعاملين بالمطاعم السياحية في جميع أنحاء بمحافظة جنوب سيناء.

- التدريب يشمل تناول سلامة وأمان الغذاء المقدم للسائحين، والأمراض التي تنتقل عن طريق هذا الغذاء.

- يشمل التدريب أيضًا، الإجراءات الاشتراطية لسلامة الغذاء، وصولًا إلى شرح مستفيض عن نظام "الهاسب".

- نظام "الهاسب" هو تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة، ونظم التمييز والتتبع والسحب والاستدعاء، كذلك متطلبات نظم إدارة سلامة الغذاء.

- إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي "السياحي والشعبي"، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والأجنبي، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء.

- وضع وتطبيق القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.

- تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون والتنسيق بين الغرفة والمحافظين، خصوصًا المحافظات السياحية، للارتقاء بمستوى الخدمات الغذائية المقدمة للمصريين والأجانب.

وأشار المصري، إلى تحقيق مزيد من التعاون بين الغرفة والمحافظة، بما يضمن سلامة وأمان الغذاء المقدم للسائحين، عبر تنظيم وإقامة العديد من ورش العمل والدورات التوعوية والتدريبية للمديرين والعاملين بالمطاعم بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح أن الاتفاق بين الغرفة ومحافظ جنوب سيناء، جاء عقب تدخل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدعم وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية بمختلف أنواعها للوافدين ورواد المطاعم والكافتيريات السياحية.​