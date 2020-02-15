رئيس جامعة الأزهر يتفقد الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، الدورات التدريبية التي تنظمها كلية الإعلام، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بهدف تنمية ورفع مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح رئيس الجامعة في بيان له السبت، أن الهدف من تنظيم الدورات وغيرها في التخصصات والمجالات المختلفة هو الارتقاء والنهوض بمستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة.

وأشار إلى أنه سبق تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومركز الأزهر للتدريب والتطوير، وهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وغيرها من الهيئات والمؤسسات المختلفة لمواكبة كل ما هو جديد في إطار رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، للارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة المشاركين في الدورة بضرورة الحرص على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التي توفرها إدارة الجامعة، وتفعيل ما تعلموه على أرض الواقع، حتى يكونوا أدوات فاعلة في نهضة جامعتهم، والمساعدة في تكوين الطلاب تكوينا خلقيا وعلميا بما يليق بتاريخ جامعة الأزهر العريق، وكونها أقدم وأعرق وأكبر الجامعات على مستوى العالم.

ووجه الشكر للقائمين على تنظيم الدورة والمحاضرين بها، مثمنا ما يبذلونه من جهد يصب في تحقيق تنمية الوطن ونهضته وتقدمه.