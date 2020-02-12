ننشر أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى:

تصوير - مصطفى الشيمي:

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اختتمت المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ27، مساء الأربعاء، فعالياتها بإعلان فوز المتسابقين وحصولهم جميعا على مجموعة إصدارات وزارة الأوقاف والمصحف الشريف وحصول بعضهم على جوائز مالية.

في الفرع الأول، حفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده، جاء في المركز الأول محمود علاء الدين سباعي السيد من مصر وجائزته قدرها 180 ألف جنيه، والثاني محمد أحمد خليفة حسن من مصر 140 ألف جنيه، والثالث بسام باسم خليل أحمد من دولة الأردن وجائزته 100 ألف جنيه.

أما الفرع الثاني: الحفظ والتجويد والصوت الحسن ، فحصل على المركز الأول عبد الرحمن فرج حافظ برعي مصر وجائزته 150 ألف جنيه، والمركز الثاني زينب محمود رفاعي شمس الدين من مصر 130 ألف جنيه، وعن المركز الثالث زكريا أبو العقل من بلجيكا وجائزته 60 ألف جنيه.

من ناحيته، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المتسابقين المصريين حققوا تفوقًا كاسحًا في الفروع التي اشتركوا بها بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وفازوا بالمركز الأول والثاني في الفرعين الأول والثاني والرابع، وفاز أربعة متسابقين آخرين من كل من : الأردن وبلجيكا والنيجر وتنزانيا، وفاز عدد آخر بشهادات تقدير عن المراك التي حققوها بعد العشرة الأوائل.

وأضاف ، أن مصر لم تشترك في الفرع المخصص للدول الأفريقية، لتفسح المجال أمام المتسابقين الأفارقة.

وأشار إلى أن نتيجة المسابقة تبشر بجيلا واعدا من القراء المصريين، يتربع على عرش التلاوة، ويستعيد للذاكرة عصر القراء العظماء الكبار، مؤكدا أن الإعداد الجيد والبحث عن النوابغ وشفافية ودقة المسابقات المحلية للقرآن الكريم، وراء هذا التفوق الكاسح للمتسابقين المصريين.

وقال وزير الأوقاف، إن مصر بلد وأهل القرآن وستظل، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن وفي خدمة القرآن وأهله، وأن يرزقنا بركته في الدنيا وشفاعته وشفاعة حبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كاشفاً أنه سيتم إعلان النتيجة رسميًا على الهواء مباشرة في السادسة من مساء اليوم.

وشدد على أن المسابقة التي استمرت أربعة أيام عقدت وسط تحكيم دولي نزيه وشفاف، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، والدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام الحرم النبوي الشريف، ومحكمين من مصر و الأردن وفلسطين وروسيا.