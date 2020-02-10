لتجنب حرق الأجهزة.. تعرف على 3 خطوات يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائي

كتب- محمد صلاح:

قال جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك ضوابط وخطوات يجب على أي مواطن اتباعها، في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن منزله، وعودته مرة أخرى، لتجنب تعرضه لأي مخاطر أو خسائر خاصة في الأجهزة الكهربائية.

وينشر "مصراوي" في التقرير التالي، كل ما يتعلق بتلك الإجراءات التي يجب اتباعها، والواجب اتخاذها عند عودة التيار الكهربائي..

1- أمنح مصدر التغذية الكهربائية، الفرصة للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

2- تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء، بفتح صنبور السخان والتأكد من نزول المياه.

3- يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية، الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة "الأتوماتيك" منفصلًا عن أرضي باقي الأجهزة، لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب، لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.