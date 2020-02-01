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وفاة القس لوقا غبور كاهن الكنيسة المصرية بالكويت.. والبابا ينعاه

10:39 م السبت 01 فبراير 2020
وفاة القس لوقا غبور كاهن الكنيسة المصرية بالكويت.. والبابا ينعاه

القس لوقا غبور كاهن الكنيسة المصرية بالكويت

كتب- مصطفى علي:

توفى الأب القس لوقا غبور، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول في الكويت، اليوم السبت.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص التعزية لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران إيبارشية الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس لوقا غبور كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالكويت.

والتمس البابا عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسة ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.​

القس لوقا غبور كنيسة القديس مارمرقس البابا تواضروس الثاني

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