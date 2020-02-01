​على مساحة 220 فدانًا.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل أول جامعة ملعوماتية بالعاصمة الإدارية

كتبت- ميرا إبراهيم:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تعمل على تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 220 فدانًا، مضيفًا أن المرحلة الأولى منها ستنتهي العام الحالي.

وأضاف الوزير، أن المدينة تشتمل على مجال للبحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مراكز للتدريب، والتكنولوجيات المساعدة، لمساعدة ذوي الإعاقة، كاشفًا عن إنشاء أول جامعة من نوعها في الوطن العربي وأفريقيا لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على توفير كل عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة الاقتصاد المصري، وفي النهاية المواطن المصري.

وأوضح طلعت خلال ورشة العمل الثامنة التي يعقدها حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، بحضور وزير الاتصالات، أنه لا يمكن إتمام المشروعات دون وجود بنية تحتية قوية في الاتصالات والإنترنت.

وقال طلعت، إن سرعة الإنترنت في مصر بلغت 5.7 ميجابايت في الثانية عام 218، حيث كانت تحتل مصر المركز الـ40 على مستوى أفريقيا، من بين 44 دولة، إلى أن تم الاستثمار في مجال البنية التحتية للإنترنت، بقيمة مليار و600 مليون دولار، بما يعادل 30 مليار جنيه، لتحتل مصر المركز السادس في ديسمبر 2019، وتصبح سرعة الإنترنت 26.5 ميجابايت في الثانية.​