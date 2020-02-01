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مناقشة السرد الروائي لـ"عنكبوت في القلب" بمعرض القاهرة للكتاب

05:31 م السبت 01 فبراير 2020
مناقشة السرد الروائي لـ"عنكبوت في القلب" بمعرض القاهرة للكتاب

مناقشة السرد الروائي لـعنكبوت في القلب بمعرض القاه

كتب- أسامة علي:

استضافت قاعة ملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة لمناقشة السرد الروائي لرواية "عنكبوت في القلب" للكاتب محمد أبوزيد، بحضور الكتاب محمد سليم شوشة، وجهاد محمود، وأدار الندوة الإعلامية منى سالمان.

قال الكاتب، محمد أبوزيد، مؤلف الرواية، إنه تأثر في سرد الرواية بحبه للشعر والأفلام في السينما العالمية، موضحًا أنه استعان بأسماء ممثلات سينما عالمية، وكتابة بيوت شعر مع بداية كل فصل.

ومن ناحيته، أشاد الكاتب محمد سليم شوشة، بالرواية، مؤكدًا أنها على قدر كبير من الثراء، واعتمدت على الدمج بين القديم والجديد في التاريخ خلال سرد الأحداث، ذكرة فترة المماليك، وتصنع لمحة فكاهية، من خلال شخص يريد الذهاب للمبيت في المقابر ويحمل معه هيدفون وأغاني لهاني شاكر.

ولفت إلى أنه يعتمد على تمثيل الأفكار، وتراعي حدود التجريب، وتدور أحداث الرواية، على لسان فتاة تعشق العنكبوت وتحب تربية التماسيح المفترسة.

عنكبوت في القلب معرض الكتاب محمد أبو زيد

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