أمطار يوم الاثنين.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (برودة وشبورة)

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت وغدا الأحد يشهد حالة من الاستقرار على أغلب المناطق، تنعدم فرص سقوط الأمطار خلال هذه الفترة، لتعود بداية من يوم الاثنين على بعض المناطق.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم السبت، أن الطقس في الأيام الحالية أفضل بكثير من الفترات السابقة التي كانت تشهد حالات من عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن بداية من يوم الاثنين سنشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة في السواحل الشمالية، والغربية، والوجه البحري.

وتابع:كما تظهر الشبورة في الصباح الباكر بشكل كثيف، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية مما يقل معها مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، حيث تتراوح بين 18 و19 درجة على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تصل لـ23 على جنوب الصعيد.

وأشار إلى الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بالمساء، والساعات الأولى من الصباح الباكر، ما يزيد الاحساس بالبرودة، ناصحا المواطنين عدم التخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة.