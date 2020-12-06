الأوقاف تهدي نقابة القراء 21 نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إهداء نقابة القراء عدد (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا.

وتضمنت النسخ، (13) نسخة من القرآن الكريم لأربعة من كبار القراء النسخة بها (60) شريطًا، و(6) نسخ من القرآن الكريم (المصحف المعلم) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (38) شريطًا، ونسختين من القرآن الكريم (المصحف المرتل) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (22) شريطًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار العناية بكتاب الله (عز وجل) وخدمة أهله.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر رفع الدعم السنوي المقدم لنقابة القراء إلى 400 ألف جنيه، بدلا من 200 ألف.