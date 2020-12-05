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مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ ناد رياضي بمدينة بدر

02:05 م السبت 05 ديسمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال إنشاء ناد رياضي على مساحة ١٠٦ آلاف م٢، بمدينة بدر، وكذا التأكد من سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع.

وطالب بهجات الشركة المنفذة للمشروع بسرعة إنهاء الأعمال، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة لخدمة سكان مدينة بدر.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن النادي يعد أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة، حيث قامت الشركة بصب القواعد العادية لمبني المطاعم والأسوار، وتبلغ تكلفة المشروع المتوقعة ١٥٨ مليون جنيه، ويحتوي النادي على عدد (٢) حمام سباحة أوليمبي وأطفال، وملعبي كرة قدم أوليمبيين مزودين بمدرجات مغطاة وملعب خماسي، وملعب تنس، وملعب متعدد الأغراض، وصالة ألعاب ومسرح مكشوف ومبني اجتماعي ومركز تجاري ومطاعم وكافيتريات، ومساحات خضراء متنوعة مزودة بكافة الأشجار والزهور.

ناد رياضي مدينة بدر وزارة الإسكان

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