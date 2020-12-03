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شيخ الأزهر ينعى الدكتور محمد حسان عوض نائب رئيس الجامعة الأسبق

03:59 م الخميس 03 ديسمبر 2020
شيخ الأزهر ينعى الدكتور محمد حسان عوض نائب رئيس الجامعة الأسبق

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد حسان عوض، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، فقيد العائلة، الذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وذكر الإمام الأكبر أن الفقيد الراحل كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الأزهر ورسالته، وظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثًا وشغفًا وحبًّا للعلم وأهله حتى فارقنا إلى دار الحق.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.​

أحمد الطيب محمد حسان الأزهر الشريف

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