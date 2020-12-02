لقاءات تفاعلية لقافلة "البحوث الإسلامية" مع الجمهور في مطروح
كتب- محمود مصطفى:
بدأت قافلة مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة مرسى مطروح فعالياتها أمس، حيث انتشر وعاظ القافلة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية، وذلك بمشاركة الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.
وتناولت اللقاءات القيم الأخلاقية وعلاقة الدين عمومًا والدين الإسلامي بصفة خاصة بحسن الخلق، ودورها في تكوين الشخصية الفعالة في المجتمع، التي تسعى لتحقيق ذاتها وتسهم في بناء وتنمية الوطن.
وتفاعل الحاضرون مع الندوات، وذلك من خلال إعرابهم عن حبهم الشديد للأزهر الشريف، وتناولت اللقاءات فقرة نقاشية قام فيها الحاضرون بطرح أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، والتي أجاب عليها وعاظ الأزهر الشريف.
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