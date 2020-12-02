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لقاءات تفاعلية لقافلة "البحوث الإسلامية" مع الجمهور في مطروح

10:48 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
لقاءات تفاعلية لقافلة "البحوث الإسلامية" مع الجمهور في مطروح

أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:
بدأت قافلة مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة مرسى مطروح فعالياتها أمس، حيث انتشر وعاظ القافلة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية، وذلك بمشاركة الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

وتناولت اللقاءات القيم الأخلاقية وعلاقة الدين عمومًا والدين الإسلامي بصفة خاصة بحسن الخلق، ودورها في تكوين الشخصية الفعالة في المجتمع، التي تسعى لتحقيق ذاتها وتسهم في بناء وتنمية الوطن.

وتفاعل الحاضرون مع الندوات، وذلك من خلال إعرابهم عن حبهم الشديد للأزهر الشريف، وتناولت اللقاءات فقرة نقاشية قام فيها الحاضرون بطرح أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، والتي أجاب عليها وعاظ الأزهر الشريف.

قافلة دعوية مجمع البحوث الاسلامية مطروح

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