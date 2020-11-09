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إحباط تهريب ساعات "رولكس" مع راكب عربي في مطار القاهرة

08:50 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، محاولة راكب عربي الدخول بساعات وتليفونات دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، وتبين أنه أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه أحمد عاطف عبدالحميد رئيس قسم الجمارك في الراكب أثناء خروجه، كلّف إبراهيم عافيه المشرف على صالة الوصول، يوسف حامد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالآشعة "X_Ray" تحت إشراف أحمد الشريف رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات لتليفونات وساعات متنوعة، وتم تكليف عبدالرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وعثر على 4 ساعات ماركة "رولكس" من معادن نفيسة ومرصعة بأحجار كريمة، و8 تليفونات ماركة "iPhone 12 Pro" وأجهزة ipad وساعات "أبل" يستحق عنهم جميعًا ضرائب ورسوم جمركية كبيرة.

وأمر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

جمارك مطار القاهرة الدولي ساعات رولكس الرسوم الجمركية

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