المشاركة واجب وطني.. وزير القوى العاملة يدلي بصوته في انتخابات النواب.. صور

كتب يوسف عفيفي:

أدلى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصوته ظهر اليوم الأحد في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

وشدد الوزير - عقب التصويت - على أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم تعد واجبا ومسؤولية وطنية، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في الساعات الباقية في اليوم الأخير لممارسة حقهم بحرية كاملة في اختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل البرلمان، وإظهار هذه المشاركة الإيجابية، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر ، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة واستراتيجية 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد سعفان، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء على تيسير العملية الانتخابية للمواطنين، ورجال الشرطة والجيش على تأمين اللجان، بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

