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إقبال ملحوظ من السيدات والشباب على اللجان الانتخابية بـ "شبرا وروض الفرج"

10:40 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
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مصراوي

شهدت لجان شبرا وروض الفرج، إقبالا متوسطا في الساعات الأولى لفتح باب التصويت في ثاني أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث تواجد الناخبون مع فتح باب التصويت في التاسعة صباحا واستمروا في التوافد.

وكان من اللافت للنظر إقبال ملحوظ للسيدات والفتيات والشباب، الذين حرصوا على الحضور للإدلاء بأصواتهم وانتظموا في طوابير انتخابية، نظمها عدد من الشباب التابعين للهيئة الوطنية للانتخابات الذين ارتدوا تي شيرتات حمراء، وتواجدوا أمام اللجان لتسهيل دخول الناخبين وتنظيمهم ومساعدتهم في معرفة لجانهم الفرعية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الواقية.

وتواجدت قوات الأمن أمام اللجان لتأمين الانتخابات، مع توفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة ضمن جهود الصحة لتأمين صحة المشاركين في العملية الانتخابية.

وانطلق أمس السبت ماراثون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 9468 لجنة فرعية بثلاثة عشر محافظة يُشرف عليها 12 ألف قاض.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية يومي السبت والأحد في محافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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