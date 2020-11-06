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البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

08:08 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
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(مصراوي):

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالعباسية، مجموعة من الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ المصري، وهنأهم على هذه العضوية والمسؤولية الجديدة.

وأرسل البابا تحياته مع الوكيلة فيبي فوزي إلى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والوكيل المستشار بهاء أبو شقة، وإلى بقية أعضاء المجلس الموقر.

وكان لقاءً للتعارف، حدثهم البابا فيه عن المسئولية الوطنية والمشاركة المجتمعية في نهضة مصر الحديثة، وانتهى اللقاء بأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة.

البابا تواضروس مجلس الشيوخ

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