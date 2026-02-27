مصر والسعودية تؤكدان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، فإن: "الاتصال تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية، حيث أشاد الوزيران بـ"عمق الروابط الأخوية التي تجمع مصر والسعودية في شتى المجالات، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات، وهو ما تجسد في الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية في 23 فبراير الجاري ولقائه ولي العهد السعودي رئيس الوزراء".

وتابعت الخارجية في بيانها أن: " الوزيرين ناقش التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية".

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، حيث شددا على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والمسارات الدبلوماسية في ظل الظرف الإقليمي الراهن، وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في كل من السودان وقطاع غزة وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة حسبما أعلنت الخارجية في بيانها اليوم الجمعة.