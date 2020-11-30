توقيع عقد إنشاء مركز تحكم شمال القاهرة للكهرباء بتكلفة 100 مليون دولار
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
كتب- محمد صلاح:
شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، والسفير الياباني في القاهرة، عقد إنشاء عددٍ من مراكز التحكم للتحول إلى شبكة ذكية، بالتعاون مع تحالف "السويدي إليكتريك" و"تويوتا تسوشي" بالإضافة إلى المنظمة اليابنية للتعاون الدولي "جايكا".
ويعد العقد خطوة في سبيل التحول إلى الكهرباء الذكية في مصر، حيث وقع العقد من الجانب المصري، مركز تحكم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتكلفة مالية بلغت 100 مليون دولار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
115541
عدد المصابين
-
102596
عدد المتعافين
-
6636
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
63032854
عدد المصابين
-
43519933
عدد المتعافين
-
1464577
عدد الوفيات
إعلان