محافظة الإسكندرية: الحكومة اعتمدت 1,1 مليار جنيه لمواجهة أزمة الأمطار

مصراوي

قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إن رئيس الوزراء وجه باعتماد مبلغ 1,1 مليار جنيه لمواجهة أزمات الأمطار في محافظة الإسكندرية ومعالجة مشكلاتها، مع إتاحة 300 مليون جنيه منها بشكل عاجل للتحرك لمواجهة الأزمة وحلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة؛ خصوصًا محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

وأشار سكرتير عام محافظة الإسكندرية إلى أن الطاقة التصميمية لشبكة الصرف الصحي داخل المحافظة تبلغ مليونًا ونصف مليون متر مكعب، وتقدر الطاقة الاستيعابية بـ700 ألف متر مكعب في اليوم من خلال شبكة تصريف الأمطار.

وأوضح تمام أن الفترة الأخيرة شهدت تحرك المحافظة والجهات المعنية واتخاذ إجراءات لمواجهة نوات الأمطار، وتم اتخاذ بعض الاستعدادات، وحصر الأماكن التي يكون فيها تجمع مياه الأمطار، وتجهيز البنية التحتية، لتصريف الأمطار، وأنه خلال السنوات الأخيرة يتم عمل تجارب محاكاة في الأماكن الحيوية؛ مثل الأنفاق وغيرها، وتم إنشاء مؤن ثابتة على الطرق لتصريف الأمطار خلال النوات.

وتابع سكرتير عام محافظة الإسكندرية: "خلال النوتين الأخيرتين لم تظهر مشكلات كبيرة وذلك لحسن الاستعداد، أما الإشكاليات التي ظهرت في بعض المحطات، فذلك بسبب أن الطاقة الاستيعابية لم تستوعب مياه الأمطار، وتجمع للمياه في مناطق محيطة استمرت على مدار يومين، وحاليًّا لا توجد أية منطقة فيها آثار مياه أمطار".

وأوضح تمام أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، بمشاركة وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق ومحافظ الإسكندرية؛ لمناقشة التصورات والمقترحات العاجلة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها، للتغلب على التحديات التي تواجه محافظة الإسكندرية بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والمتمثلة في كمية الأمطار الغزيرة التي يستمر هطولها لساعات طويلة.

وأشار سكرتير عام محافظة الإسكندرية إلى أن رئيس الوزراء وافق على المشروعات والأعمال المقترحة بعد مراجعتها مع عدد من الجهات الفنية؛ ووجه باعتماد مبلغ 1.1 مليار جنيه لمواجهة أزمات الأمطار والنوات، وإتاحة 300 مليون جنيه منها على الفور للتحرك بشكل عاجل.