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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مبنى متحف البريد المصري بالعتبة

04:17 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مبنى متحف البريد المصري بالعتبة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي في منطقة العتبة بوسط القاهرة.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات لشؤون التطور المؤسسي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية للمتحف بالتأكيد أن مصر لديها واحدة من أعرق مؤسسات البريد في العالم، لافتًا إلى أنه مع التطورات المتلاحقة في دور البريد والتحول الهائل في عدد الخدمات التي يؤديها والتي أصبحت متوافرة من خلاله، فأصبح لزامًا علينا ألا ننسى التاريخ الطويل لهذه المؤسسة العريقة، موجهًا الشكر إلى كل القائمين على أعمال ترميم المبنى وتطويره ليظهر بهذه الصورة الباهرة.

وأكد مدبولي أن هذا المتحف سيكون إضافة حقيقية للطلاب المصريين، لإثراء معلوماتهم حول تاريخ الاتصالات والبريد في مصر، كي يتعرفوا من خلال المعروضات والمقتنيات على تاريخ بلادهم عبر العصور.

مصطفى مدبولي تطوير مبنى متحف البريد متحف البريد المصري بالعتبة

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