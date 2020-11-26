انتصار السيسي عن صفات الرئيس: يجمع بين الشدة والحزم والحنية

كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المولى عز وجل أنعم عليها بهدية وهي زوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت خلال حديثها عن عيد ميلاد الرئيس السيسي، الذي يوافق الـ 19 من نوفمبر كل عام، "بحمد ربنا انه اداني هدية وهي الرئيس السيسي"، متابعة:" عمره ما اتغير من ساعة ما كان ضابط صغير لغاية دلوقتي".

وأوضحت خلال لقاء خاص على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس،:" الرئيس بيجمع بين الحزم والشدة والحنية، لو اتحكاله حكاية فيها موقف إنساني ممكن تلاقي الدموع نزلت، إزاي يبقى بالشخصية دي وبالحنية دي؟".

وتابعت: " الرئيس السيسي شغله الشاغل بلده بيحبها جدا، وبيحب ناسها وبيفرح لما تبقى الأمور ماشية كويس في كل حاجة، واما الناس تكون فرحانة بالإنجازات، يقول أنا لسه معملتش حاجة، ربنا يوفقه لتحقيق كل خير لبلدنا وشبابنا وشاباتنا".