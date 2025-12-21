هآرتس: ترامب سيعرض على نتنياهو مخطط التقدم بالمرحلة الثانية في غزة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخطط التقدم بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وعبّرت المصادر، عن قلق إسرائيل في ما يخص الطريقة التي سيربط بها نزع سلاح حماس بمواصلة انسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي في فلوريدا يوم 29 ديسمبر الجاري، قبل وضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار غزة وتحديد كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكان مسؤولين من مصر وتركيا وقطر اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في ميامي، يوم أمس السبت.

ونوّه الأطراف إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة أسفرت عن تقدم في توسيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتسليم جثامين الأسرى، والانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان الختامي للاجتماع، إلى تمكين هيئة إدارية في غزة تحت سلطة موحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، لافتا إلى مناقشة إجراءات التكامل الإقليمي لتسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية والتعاون في مجالات الطاقة والمياه باعتبارها ضرورية لتعافي غزة واستقرار المنطقة.

وأكد البيان دعم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لإنشاء وتشغيل مجلس السلام كإدارة انتقالية وإعادة الإعمار في غزة، مجددا التزام الدول الأربع الكامل بكامل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة و"ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم".

وشدد البيان، على ضرورة تمكين هيئة حاكمة في غزة تحت سلطة غزية موحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، موضحا أن المشاورات ستستمر في الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.