مصر وأمريكا وقطر وتركيا يؤكدون دعمهم لإنشاء وتشغيل مجلس السلام بغزة

كتب : محمود الطوخي

10:11 م 20/12/2025 تعديل في 21/12/2025

مصر وأمريكا وقطر وتركيا يؤكدون دعمهم لإنشاء تشغيل

قال بيان أمريكي قطري مصري تركي، السبت، إن المرحلة الأولى من اتفاق غزة أسفرت عن تقدم شمل توسيع المساعدات الإنسانية وتسليم جثامين الأسرى والانسحاب الجزئي للقوات وتقليل حدة الأعمال العدائية.

وأشار البيان، إلى أن اجتماع ميامي أكد على تمكين هيئة إدارية في غزة تحت سلطة موحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، لافتا إلى مناقشة إجراءات التكامل الإقليمي لتسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية والتعاون في مجالات الطاقة والمياه باعتبارها ضرورية لتعافي غزة واستقرار المنطقة.

وأكد البيان دعم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لإنشاء وتشغيل مجلس السلام كإدارة انتقالية وإعادة الإعمار في غزة، مجددا التزام الدول الأربع الكامل بكامل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة و"ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم".

وشدد البيان، على ضرورة تمكين هيئة حاكمة في غزة تحت سلطة غزية موحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، موضحا أن المشاورات ستستمر في الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

